Müzik için mesleğini bıraktı, kendi korosunu kurdu Bu koroda ev hanımı da var doktor da

Kocaeli'de yaşayan 49 yaşındaki Gülçin Bayram, çok sevdiği müzik için mesleğini bırakarak kendi korosunu kurdu. 25 kişiden oluşan koroda ev hanımından öğretmene, doktordan askeri personele kadar birçok kişi var. Maddi beklentileri olmayan müzikseverler, kazançlarını şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi kişilere bağışlıyor.

Çocuk yaştan itibaren müziğe ilgi duyan Gülçin Bayram, üniversitede konservatuvar bölümünü kazandı fakat babasını isteği üzerine bankacı oldu. 10 yıl bankacı olarak çalışan Bayram, 30 yaşında mesleğini bıraktı ve müzik öğretmeni oldu. Severek yaptığı müzik öğretmenliğini de bırakan Gülçin Bayram, uzun süre belediye korosunda kemane çaldı. Müzik ile bağını asla koparmayan Bayram, kendi korosunu kurdu. 25 kişiden oluşan "Gülçin Bayram Türk Müziği Topluluğu" isimli koroda ev hanımından, doktora, öğretmenden askeri personele kadar birçok kişi bulunuyor. Belirli zamanlarda konser düzenleyen koro, elde ettikleri gelirleri şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibi kişilere bağışlıyor.



"Bankacılıktan istifa ettim ve konservatuarı bitirerek müzik öğretmenliğine başladım"

Müzik sevgisinin çocukluk dönemlerinde başladığını söyleyen Bayram, "İlköğretimden itibaren piyano eşliğinde müzik eğitimi almaya başladım. Sonra 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarına gittim ve oradan ayrıldım. Babam konservatuar okumamı istemiyordu. Daha sonra 10 yıl bankacılık yaptım. 20 yıl önce İstanbul’dan Kocaeli’ye taşındım ve Gölcük Belediye Konservatuarı, dernek ve vakıflarda görev yaptım, keman çaldım. 10 yıl sonra müzik insanın içinde olunca ne kadar durdurmaya çalışırsanız çalışın bir yerlerden tekrar çıkıyor. Bankacılıktan istifa ettim ve konservatuarı bitirerek müzik öğretmenliğine başladım. İş hayatım 10 yıl bankacılık, 10 yıl müzik öğretmenliği olarak geçti. Belediyelerde kemane çaldığım esnada kendi koromu kurdum. Koromun adı Gülçin Bayram Türk Müziği Topluluğu. Benim konserlerim genelde halk konserleri oluyor. Eğer konserlerim ücretliyse bütün geliri bağış yapıyorum. Yıllar boyunca 13 kız çocuğunu okutmak için destek olduk. Şahit ailelerine, LÖSEV'e ve yardıma muhtaç ailelere bağış yaptık" dedi.



"Koromda her meslek dalında insanlar var"

Müziği çok sevdiğini söyleyen Bayram, "Bestede yapıyorum, sözde yazıyorum. Ben belediyelerde kemane çalarken 'Neden sende bir koro kurmuyorsun?' diye bir teklif geldi. Bir dernekle başladım ve 7 yıl koro şefliği yaptım. Koromda 25’e yakın koristim, solistim var. Koromda ev hanımı, doktor, öğretmen, subay, astsubay gibi her meslek dalından insanlar var. Kocaman bir aileyiz. Değişik meslek dallarının bir araya gelmesi de çok ilginç. Herkes gökkuşağının bir rengi gibi. Bizim çalışmalarımız akşam olduğu için koromdakiler yine kendi mesleklerini yapıyor. Doktor doktorluğunu, öğretmen öğretmenliğini yine devam ettiriyor. Biz yılda 23 konser veriyoruz. Bu insanlar iş stresinden de arınıyorlar, yetenekleri de var. Tabi onlar amatör ruhla yapıyorlar ama sonuç profesyonel gibi çıkıyor" diye konuştu.

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