Evlilikte olduğu gibi eğitimde de hiç ayrılmadılar

Kocaeli'de yaşayan evli çiftler, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KOMEK) deri yapımı kursu eğitimi alıyor.

El sanatları branşlarının daha yoğun olması dolayısıyla kadın oranı fazla olan KOMEK’te artık eşler birbirini yalnız bırakmıyor. Yenikent KOMEK deri ürünleri yapımı kursuna katılan Muazzez Özmen ve Dursune Şen kurs sonrasında evde derilerin işlenmesi için yardım eden eşlerini de ikna ederek, birlikte eğitim almaya başladı. Lütfü ve Muazzez Özmen ile Mustafa ve Dursune Şen çifti, evliliklerinde olduğu gibi yeni eğitim hayatlarında da birbirlerinden ayrılmayarak genç kursiyerlere örnek oldu.



"Biz 56 senedir bir hayatı paylaşıyoruz"

78 yaşındaki Muazzez Özmen, "Biz 56 senedir bir hayatı paylaşıyoruz. Artık emekli olduk evde oturup boş vakit geçirmektense KOMEK’e gelerek bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. 76 yaşındaki emekli öğretmen Lütfü Özmen ise "Eşlerimiz için buraya geldik. Burada yaptığımız ürünleri, daha çok eşe dosta hediye ediyoruz. KOMEK olunca rahatsızlığımızı unutuyoruz akşamdan hasta olsak bile sabah KOMEK eğitimi olunca hemen hazırlanıp buraya geliyoruz. Ben evde oturan erkeklerin de buraya gelen eşleriyle birlikte gelmelerini tavsiye ediyorum birlikte gelin hayatı kaçırmayın" diye konuştu.



"Bir ömür olduğu gibi burada da beni yalnız bırakmadı"

Deri kursunda eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Dursune Şen, "Nostaljiye ilgim vardı o yüzden deri yapımı kursuna gelmek istedim ama deri işlemek biraz zor olduğu için eşim Mustafa beyle birlikte gelmek istedim. O da sağ olsun beni kırmayarak bir ömür olduğu gibi burada da yalnız bırakmadı" dedi.

Mustafa Şen ise "Eşim söz konusu KOMEK olunca hangi kursa gelmek isterse oraya getiririm yeter ki gelsin burada bir şeyler üretsin. Burası özellikle bizim gibi yaşlıların halen bir şeyler üretebildiğini gösterdiği önemli bir halk üniversitesi. Burada yaptığımız çantaları, cüzdanları eşimize dostumuza hediye olarak veriyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi hediye ederek kullanıldığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Biz de emeğimizin karışığını başkasının gönüllerini kazanarak alıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünler organik ve daha kullanışlı" ifadelerini kullandı.

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