Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe OffRoad Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe OffRoad ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek şenlik, 2526 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kartepe OffRoad ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları 8 kategoride yarışacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak.

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