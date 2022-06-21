Kocaeli'de mezar taşları kırıldı, kameralar incelemeye alındı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Nene Hatun Mezarlığı'nda 7 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemenmeye başladı.

Darıca'nın Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Nenehatun Mezarlığı'nda geçen cumartesi gecesi 7 mezarlık tahrip edildi. 14 bin 200 adet mezarın bulunduğu mezarlıkta farklı yerlerdeki 7 mezarın mermer taşlarının balyoz kulandıkları tahmin ediliyor. Pazar günü sabahı geldiğinde mezar taşlarınn kırıldığını fark eden Nene Hatun Mezarlığı çalışanları, mezarlıkta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mezarlığın tüm giriş çıkışlarında güvenlik kameralarının mevcut olduğunu söyleyen bir mezarlık çalışanı, "İnsanlar mezarlığa giriyor çıkıyor, hangisinin ne amaçla girip çıktığını bilemiyoruz. Kimi ölen yakını için dua etmek için, kimisi bakımını yapmak için geliyor. Bizler bu insanlara neden geldiğini ve neden çıktığını soramayız. Kaldı ki, olay gece saatlerinde olmuş, biz konuyu sabah geldiğimizde öğrendik" dedi. Yetkililer, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şikayette bulunacaklarını belirtti.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-06-21 12:58:18



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