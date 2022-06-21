İpek Böceği Besleme Evi'nde çalışmalar devam ediyor

İzmit Belediyesi, İpek Böcekçiliği Besleme Evi projesinde çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl dut fidanlarının dikildiği Süleymaniye Mahallesi’nde hayata geçirilen İpek Böceği Evi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bursa Kozabirlik Satış Kooperatifi Müdürü Ramazan Akyüz, İpek Böcekçiliği Besleme Evi’ni 30’uncu gününde ziyaret ederek, ipek böceklerinin durumu hakkında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine ve böceklerin bakımını üstlenen Süleymaniye Köyü sakinlerinden 4 kadın çiftçiye bilgi verdi. Bu projede görev alan 4 çiftçi kadın, İpek Böceği Koza Evi’nde hem ipek böceği yetiştirmeyi öğrenirken, hem de yetiştirdikleri böcekler koza haline gelince kozaları, Kozabirlik’e satarak gelir elde etme imkanı bulacak.



"Sona yaklaştık"

Üretim süreci ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Ziraat Mühendisi Burak Yıldız, "İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak ipek böcekçiliği Koza Evi projemiz ve Koza Bahçesi projemizde neredeyse sona yaklaştık. Böceklerimiz bir susam tanesi kadarken şu anda bir parmak boyuna ulaşmış durumda ve yakında koza örmeye başlayacaklar. Bu projede en büyük amacımız ipek böcekçiliğini İzmit’e geri kazandırmak. Köyümüzdeki 4 çifti kadın arkadaşımız ile bu işe giriştik ve bu projeye gönüllü olarak katılım sağladılar. Projenin sonunda kadın çiftçilerimiz bu işten kar elde edecekler" şeklinde konuştu.



"Kadın iş gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz"

İzmit Belediyesi İpek Böceği Besleme Evi’ni ziyaret eden Bursa Kozabirlik Satış Kooperatifi Müdürü Faik Ramazan Akyüz ise "Bu yıl İzmit Belediyesi ile başlatmış olduğumuz İpek Böcekçiliği Besleme Evi ve İpek Böcekçiliği Dut Bahçesi projesini ziyaret ediyoruz. İpek Böceklerinin 5'inci yaş denilen son evresi olduğu ve kozaya yaklaştığı en yakın zaman içerisindeyiz. Burada kadın iş gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 kadın çiftçi arkadaşımız ile bir ay önce başlayan projede yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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