Mene Health Group'tan 210 milyon lira yatırımla BioPark tesisi  



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Mene Health Group, 210 milyon TL yatırımla Mene BioPark tesisini hizmete açtı. Mene Health Group CEO'su Şule Mene, Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesinde merkez üssü olması için 20 yıldır önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Türkiye'de 2002 yılından bu yana ilaç ve tıbbi cihaz endüstrileri için klinik araştırma alanında entegre çözümler sunan Mene Health Group, tüm hizmetlerini bir araya getirdiği yeni yerleşkesinde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesinde merkez üssü olması için 20 yıldır önemli yatırımlar yapan şirket, sektöre de liderlik yapıyor. Toplam 210 milyon TL yatırımla, 8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Mene BioPark, Mene Health Group klinik araştırma hizmetleri hem Türkiye'de hem de çevre ülkelerde önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Mene BioPark tesisinde yapılan basın toplantısında Mene Health Group CEO'su Şule Mene klinik araştırmalar ve tesisle ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin klinik araştırma alanında gücünü arttırdıklarını söyleyen Şule Mene, "Sunduğumuz entegre hizmetle Türkiye'nin klinik araştırma alanında rekabet gücünü artırdık. Mene Health Group olarak, klinik çalışmalardaki 20 yıllık birikim ve deneyimimizi bilimin ve insan sağlığının hizmetine en iyi şekilde sunmak için Mene BioPark tesisimizi hayata geçirdik. Klinik araştırmaların başarılı bir sonuca ulaşması için süreçteki en önemli aşamalardan biri ilaçların moleküllerin doğru koşullarda muhafaza edilmesi ve aynı derecelerde korumayı sağlayan özel sistemlerle teslim edilmesidir. Eğer belli bir derecede depolanması gereken bir molekülü kısa süre dahi bu aralık dışında bir ısıya maruz bırakırsanız, diğer tüm süreçler kusursuz işlemiş olsa bile çalışma başarılı olamıyor. Pek çok önemli klinik araştırma ürünü sadece bu nedenle diğer fazlara geçemeden sonlandırılıyor. Bu da demek oluyor ki soğuk zincir tedarik sistemi çok büyük maliyetlerle yürütülen klinik araştırmaların kaderini belirliyor" dedi. COVİD-19 DÖNEMİNDE SOĞUK HAVA DEPOLARININ EKSİKLİĞİNİ DENEYİMLEDİK Biyoteknolojik ürünlerin saklama koşullarının büyük önem taşıdığını ifade eden Mene, "Pandemi döneminde Covid-19 aşılarının muhafaza edilmesi sürecinde, uzman soğuk hava depolarının önemini ve tüm dünyadaki eksikliğini hep birlikte deneyimledik. İlaç endüstrisinin ve dolayısıyla klinik araştırmaların hızla biyoteknoloji alanına kaymasıyla biyoteknolojik ürünlerin saklama koşulları büyük önem kazandı. Özellikle küçük kitlelere yönelik olduğu için yetim ilaç diye de tanımlamaman nadir hastalıklar alanında da önemli bir adım attık. Buradaki hassas teknoloji, donanım ve deneyimle, ihtiyaç duyulduğunda son derece dikkatli saklama koşulları gerektiren bu özel ürünlerin depolamasına yönelik hizmet de verebileceğiz" diye konuştu. SAĞLIK BAKANLIĞI DAHİL 48 DENETİMDEN BAŞARIYLA GEÇTİ Sağlık Bakanlığı'nın tüm denetimlerinden geçtiklerini belirten Mene, şöyle konuştu: "2002 yılında kurulan Mene Health Group olarak dünyanın önemli ilaç pazarlarından biri olan Türkiye'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası standartlarda çalıştığına dair akredite edilen ilk klinik araştırma merkeziyiz. Pek çok alt markamızla sağlık sektörüne ve özellikle yeni moleküllerin araştırma süreçlerine katkı sağlayarak geleceğin insan sağlığına şimdiden yatırım yapan bir ekosistemin parçası olmaktan son derece mutluyuz. Yeni yerleşkemiz Mene BioPark kısa sürede Sağlık Bakanlığı denetimi dahil 48 denetimden başarıyla geçti, bu başarı tüm ekibin ve yılların deneyiminin. Şu anda Türkiye'de, Ortadoğu ve Avrupa'da Mene BioPark'ın entegre hizmetlerine sahip bir tesisin daha olmadığını söyleyebiliriz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez DHA

2022-06-21 16:06:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.