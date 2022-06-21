Bu ilçenin tanıtımı karekodlarla yapılacak

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki turistik yerlerinin tanıtımına, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen QR kodlar (karekod) ile katkı sunulacak.

Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, ilçenin başlangıç olarak 8 ayrı noktasına karekodların yer aldığı paslanmaz metal levhalar yerleştirildi. İlçenin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarının videolarının yer aldığı karekod levhalarını cep telefonları ile okutanlar, o yere gitmeden ilçedeki turistik alanlar hakkında fikir sahibi olabilecek. Proje çerçevesinde ilk olarak Anıtpark’ta 5, Değirmendere’de de 3 ayrı noktaya karekod levhaları yerleştirildi. İlk günden vatandaşların ve ilçeye gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği levhaların, Gölcük’ün farklı noktalarına da konularak projenin yayılması hedefleniyor.

Cep telefonları ile okutulduğunda Gölcük Belediyesinin sosyal medya hesaplarına yönlendirme yapılarak açılan videolarda, Eriklitepe Tabiat Parkı, Yazlık Ilıca Tesisleri, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı, Yalı Evleri, Yarhisar Gemi Müzesi, Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsni Hat Müzesi, Sultan Hatun Konağı, Örcün Sultan Baba ve tarihi çeşmeler yer alıyor.



"Büyük ilgi göreceğini düşünüyorum"

Projeyi Gölcük'ün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük; tarihi, kültürel ve sosyal alanlarıyla zengin bir ilçedir. İlçemizin tanıtımına katkıda bulunmak, hemşehrilerimiz ve ziyaretçilerin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarımızla ilgili fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla videolar hazırladık. Bu videoları, QR kodların yer aldığı levhaları yerlere yerleştirerek de cep telefonu ile ulaşılmasını sağlıyoruz. Ben büyük ilgi göreceğini düşünüyorum" dedi.

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