HDP kongresi divan başkanı 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT´te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı.

İzmit´te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan ve sözde 'Kürdistan şehitleri' için salonda bulunan kişileri saygı duruşuna davet eden divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-06-21 21:15:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.