Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D100 Karayolu'nun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalarına devam ediyor. Köseköy battı çıktı ile Mobesko önündeki yan yol birleştirilerek, ulaşım kolaylığı sağlanacak. Yan yollarıyla birlikte 13 kilometre uzunluğundaki yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak. Yirim dere üzerindeki eski köprü de yıkılarak yerine 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte duble yol yapılacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yol çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kocaman, "Yapımına başlanan, Kocaeli Stadyumu Kartepe bağlantı yolunun çalışmalarını yerinde inceledik. Yapılan her yatırım Kartepe'mizi geleceğe taşımaktadır" dedi.

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