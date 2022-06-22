Büyükşehir yol bakım timi görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım timi, kentin her noktasında vatandaşın ulaşımının daha konforlu ve güvenli olması için çalışıyor.

İklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle yollarda veya yaya kaldırımlarda oluşan çukur ve bozulmalar, asfaltlama ve parke onarım, yapım çalışması ile gideriliyor. İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesinde bozulan zemini asfaltlayan yol bakım timi, Sekapark’ta da küp taş tamiratı yaptı. Ömer Türkçakal Bulvarı atletizm pisti karşısında bozulma meydana gelen parkelerin tamiratını yapan ekipler, Kongre Merkezinde görme engelli vatandaşlar için engelli taşı ve yaya geçidi yapımını tamamlayarak hizmete sundu. Kente estetik bir görüntü katmak için çalışan ekip, İzmit Adalet Köprüsü korkuluklarını boyadı. Kartepe Rahmiye’de bozulan asfaltı onaran ekipler, Kuruçeşme’de ve KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan ve bozulmalar meydana gelen parke yolu yeniledi.

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