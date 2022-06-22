Serdar'daki metruk bina yıkıldı

İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi’nde tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, kent genelinde tehlike arz eden hasarlı ve metruk binaların yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, güvenliği tehdit eden metruk binaların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Serdar Mahallesi Havva Sokak’ta yer alan ve bölgede tehlike arz eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Kullanılmayan ve görüntü kirliliğine sebep olan metruk bina kontrollü bir şekilde yıkıldıktan sonra alanın temizliği yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.