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Sedefnur'un polis erkek arkadaşı 15 yıl hapisle yargılanacak

DHA

Sedefnur'un polis erkek arkadaşı 15 yıl hapisle yargılanacak


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Sedefnur Çağlar'ın (23) polis memuru erkek arkadaşıyla gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanmasıyla ilgili, savcılığın dosyası tamamlandı. Fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin engeli nedeniyle Sedefnur'un ifadesi tutanağa geçirilmedi. Sedefnur'un polis erkek arkadaşı Ahmet Ata hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.
Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.
POLİS SEVGİLİ AÇIĞA ALINIP TUTUKLANDI
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ise idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında alkollü olan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen, Sedefnur'un aşağı düşmesinin ardından ekipler gelene kadar aşağı inmeyen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi. Ahmet Ata, Sedefnur'un "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek aşağı atladığını öne sürdü.
İfadeleri alınan arkadaşları ise Ahmet Ata'nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini, Sedefnur'un ise Ata'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca, Ahmet Ata'nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını belirtti.
Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Bir süre burada tedavisi süren Sedefnur, ailesinin isteğiyle ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Sedefnur, Sivas Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine Sivas'taki evinde devam edildi.
SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE İFADESİ TUTANAĞA GEÇİRİLEMEDİ
Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan dosyanın tamamlanması için defalarca Sedefnur'un ifadesine başvuruldu. Fakat Sedefnur'un fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin olması nedeniyle sonuç alınamadı. Son olarak Sedefnur'un Sivas'taki evine giden ve aralarında psikolog ve savcının da bulunduğu bir heyet, Sedefnur'un ifadesini almaya çalıştı ancak bu denemeden de sonuç alınamadı. Sedefnur'un sağlık problemleri nedeniyle ifadesi tutanağa geçirilemedi.
TESPİTLER TUTANAĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine savcılık, tespitleri tutanağa bağladı. Ahmet Ata'nın Sedefnur'u balkondan itekleyerek aşağıya düşürdüğü şüphesiyle dava açmaya yetecek kadar delil olduğuna kanaat getirilerek, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-06-22 12:19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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