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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü

İHA

20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan emekli deniz astsubay İsmet Çetin, 20 yıldır çizdiği resimler için sergi açtı.
Emekli deniz astsubay İsmet Çetin, 20 yıldır tutku ile kendisini geliştirdiği resim sanatında ilk karma resim sergisini Gölcük Belediyesi’nin katkılarıyla Değirmendere Sanat Galerisi’nde açtı. Serginin açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çetin’in eserlerini inceledi. Sezer, sanata olan tutkusu için tebrik ettiği Çetin’e başarılar diledi.
Aynı zamanda gemi başmühendisi olan İsmet Çetin, resim sanatı tutkusuyla, Beşiktaş ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden online eğitim alarak kendini geliştirdi. Çetin, uzun yıllardır çizdiği eserlerden oluşan ilk resim sergisinde, 55 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Natürmort, portre, peyzaj ve hayvan resimlerinden oluşan sergi 24 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

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