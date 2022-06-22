Şehit Nazım Ateş Parkı'nda çalışmalar sürüyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Yarımca sahilinde yapımı devam eden Şehit Nazım Ateş Parkı’nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Yarımca sahilinde 20 bin metrekarelik alanda şehrin dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun şekilde inşa edilen Şehit Nazım Ateş Parkı'nda; piknik, yürüyüş, skatepark ve çocuk oyun grupları gibi birçok sosyal donatı alanları yer alacak.

Park çalışmalarında 180 metrekarelik restoran binasının temel inşaatı yapıldı. Mutfak, mescit ve tuvalet karkas imalatı tamamlandı, çatı kaplaması yapılarak, duvarları örüldü. Dış cephe sıva imalatına da başlandı. Peyzaj düzenlemesi çerçevesinde sahil yolu boyunca 270 metrekarelik hatıl kiriş imalatı yapıldı ve iç dolgusu tamamlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, yapım çalışmaları devam eden parkta çeşitli incelemelerde bulundu. Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından çalışmaların süreciyle ilgili de bilgiler aldı.

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