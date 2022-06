Akyıldız: ''Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak''

İç Mimar Hasan Burak Akyıldız, teknoloji meraklılarının gündeminden düşmeyen ‘Metaverse’ evreninin mimar ve iç mimarlara da önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, ''Mimarlara gerçek potansiyellerini gösterebilme fırsatı sunuyor'' dedi.

İnternetin geleceği olarak görülen metaversenin henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyen iç mimar Hasan Burak Akyıldız, “Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik araçlarıyla ulaşılabilen bu yeni dünyaya daha yeni yeni ilk adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Metaverse’e dair kurulan hayaller dillendirildiğinde bize biraz ütopik geliyor, ancak bir zamanlar internetin bugünkü halini de tahmin edemezdik. Çok uzağa gitmeye gerek yok; 90’lı yıllarda, şimdi cebimize sığan küçücük telefonlarla ulaştığımız sosyal ağların yaşamımızı bu denli değiştirebileceğini düşünebilir miydik mesela? Ben Metaverse’ün de yakın bir gelecekte hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geleceğine inanıyorum" dedi.



''Herkes kendi içeriğiyle metaverse katkı sunacak''

Metaversenin merkeziyetsiz bir yapıya sahip olacağını belirten Hasan Burak Akyıldız, “Şu an kullandığımız internet platformlarını belli merkezler yönetiyor. Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak. Bu sistemi milyonlarca insan kolektif şekilde kullanacak. Herkes kendi içeriğini oluşturarak metaverseye katkıda bulunacak. Beni en çok heyecanlandıran yanı da mesleğim açısından sunacağı fırsatlar. İçinde yaşadığımız gerçek dünyanın sınırlı koşulları, Metaverse evreninde ortadan kalkacak. Bu da mimarlara gerçek potansiyellerini gösterebilme fırsatı sunacak” şeklinde konuştu.



Yerçekimsiz ortamda sınırsız tasarımlar

Mimar ve iç mimarların fiziksel kısıtlamaları olmayan bir evrende kendi tasarımlarını hayata geçirebilme imkânı bulacağını ifade eden Hasan Burak Akyıldız, “Tasarım dünyası her zaman gelişime açıktır. Bir zamanlar kâğıda elle çizim yaparken bugün sanal ortamda üç boyutlu mekanlar oluşturup içinde dolaşabilme noktasına geldik. Metaverse iç mimar ve mimarlar için fırsatlarla dolu çok büyük bir evren. Üstelik kendine has bir yapısı var. Fiziksel ve mevsimsel koşullardan tamamen bağımsız. Yer çekimi yok! Betona, çeliğe, tahtaya, cama, tuğlaya ihtiyacımız da yok. Böyle bir ortamda sınırsız hayaller kurulabilir. Bu anlamda özellikle genç meslektaşlarıma tavsiyem; Metaverse evreninin sunacağı imkanları göz ardı etmeyip şimdiden kendi çalışmalarını ortaya koymaya çabalamaları'' diye konuştu.

