Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz" " Bunu gururla söylüyoruz, bu Kocaeli'nin gururu"

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajı "Yerel Mavi Bayrak Töreni" ile mavi bayrağına kavuştu. Bununla birlikte kentteki mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi.

Törene, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Ateş, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı. Folklor ve mavi bayrak konulu tiyatro gösterisinin düzenlendiği programda, mavi bayrak göndere çekildi.



"Mavi bayrak konusunda gösterdiğimiz çaba yıllardır devam ediyor"

Programda konuşan Tahir Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayrak konusunda gösterdiğimiz çaba yıllardır devam ediyor. Bilmeyenler için söylüyorum, bilenleriniz biliyor. Aslında bu bizim 8. mavi bayrağımız oluyor. Karamürsel'de bir mavi bayrağımız daha vardı ama müsilaj meselesi sebebiyle Marmara genelinde değerlendirmeler yapılmadığı için oradaki mavi bayrak şuanda yok. Marmara'da yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte büyük bir gayret içerisineyiz. Özellikle evsel atıkların kanalizasyon atıklarının Marmara Denizi'ne deşarj edilmemesi ya da ileri biyolojik arıtma tesisleriyle bunun yapılması konusunda büyük çaba başlattık. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili kanun da çıkarttı. Bu da önümüzdeki süreçte katkı sağlayacak" dedi.



"Denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz"

Çevrenin korunması için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her yerde, her toplantıda yaptıklarımızı gururla anlatıyoruz. Çünkü şuanda kadar gurur duyulacak işler yaptık. Mesela Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz. Bunu gururla söylüyoruz, bu Kocaeli'nin gururu. Yüzde yüz biyolojik arıtmayla biz denize deşarj yaparız. Ama toplamın içinde maalesef biz yüzde 8 tutuyoruz" diye konuştu.

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