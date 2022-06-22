19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet



Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yenikent Mahallesi'ndeki parkta 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş kişi bulundu. Cansız bedenin, askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın'a ait olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler tespit edilemedi. Dosyayı 2020'de tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz´ın cinayet şüphelileri olduğunu belirledi. Korkmaz´ın başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, yakalanan İlkme ise 24 Aralık 2020'de tutuklandı.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz, Kasım Aydın'ın ailesi ile avukatlar hazır bulundu. Tarafların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanıkların 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme heyeti, Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-06-22 15:54:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.