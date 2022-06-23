Konuşma ve işitme engelli şahıs, 'küfür ediyorsun' diyerek darp edildi Efe Tur'un yazıhane çalışanı tarafından darp edilen işitme engelli vatandaş, o anları anlattı: “Güvenlikler güldüler, sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” “Küfür etmedim ama beni darp etti”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konuşma ve işitme engelli şahıs, 'küfür ediyorsun' diyerek darp edildi Efe Tur'un yazıhane çalışanı tarafından darp edilen işitme engelli vatandaş, o anları anlattı: “Güvenlikler güldüler, sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” “Küfür etmedim ama beni darp etti”

İHA

Konuşma ve işitme engelli şahıs, 'küfür ediyorsun' diyerek darp edildi Efe Tur'un yazıhane çalışanı tarafından darp edilen işitme engelli vatandaş, o anları anlattı: “Güvenlikler güldüler, sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” “Küfür etmedim ama beni darp etti”

Kocaeli’de otobüsü vaktinde kalkmadığı için Efe Tur yazıhanesine durumu sormaya giden işitme engelli vatandaş, personel tarafından kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle darp edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Hasan Aydınlı şikayetçi oldu.
Olay, 18 Haziran gecesi İzmit Otogarı’nda meydana geldi. İşitme engelli Hasan Aydınlı, 01.45’teki Efe Tur firmasına ait otobüse binmek üzere otogara gitti. İddiaya göre, otobüsün geciktiğini görünce yazıhaneye gidip personele sebebini sordu. 2 dakika sonra geleceğinin söylenmesi üzerine tekrar perona dönen Aydınlı, saatin 01.57’ye vardığını görünce bu kez yazıhaneye tekrar döndü. Otobüsün 02.30’da geleceği cevabını alınca sinirlendiğini söyleyen Aydınlı, yazıhane personelinin kendisini darp ettiğini söyledi. Aydınlı, kendisine küfür edildiği yönünde ithamlarda bulunulduğunu fakat asla küfür etmediğini belirtti. Darp sonrası olay yerine gelen polis tarafından tutanak tutuldu. Olaydan 1 hafta önce telefonu çalındığı için kimseyi arayamadığını ve tutanakta ne imzalatıldığını anlayamadığını söyleyen Hasan Aydınlı, İstanbul’a varır varmaz bulduğu bir telefonla durumu tercümanına aktardı. Aydınlı, şikayetçi olacaklarını Efe Tur’a bildirmeleri üzerine ilk etapta firmanın kendileriyle görüşme yaptığını fakat sonrasında hiçbir özür dilemediklerini ifade etti. Özrün gelmemesi üzerine Hasan Aydınlı, avukatına vermiş olduğu vekaletle olayla alakalı hukuki süreç başlattığını söyledi.

“Küfür etmedim ama beni darp etti”
Olayın nasıl yaşandığını anlatan işitme engelli Hasan Aydınlı, “16.0000.00 vardiyasında çalışıyordum. 00.00’da işten çıkıp İzmit Otogarı’na gittim. 01.45’te biletim vardı. Sonra peronda bekledim. Otobüs gelmeyince yazıhaneye gidip sorduğumda 2 dakika içinde otobüsün geleceğini söylediler. Yine peronlarda bekledim, saatin 01.57 olduğunu görünce de tekrardan yazıhaneye gidip sordum. 02.30’da otobüsün geleceğini söylediklerinde sinirlenip neden bu kadar saat beklediğimizi sordum. Oradaki çalışan elimdeki biletimi alarak beni itti. Neye uğradığımı şaşırdım, anlayamadım. Psikolojim gerçekten bozuldu. O arbedede küfür ettiğimi de söylediler. Benim kızıp bağırdığım, sinirlendiğim doğru. Hiçbir şekilde küfür etmedim ama gelip beni darp etti. İşaret diliyle nasıl anlatacağımı bilemedim. Telefonum da yoktu, 1 hafta önce telefonum çalınmıştı. Orada bana tutanak tutturup imza attırdılar. Ne olduğunu da anlamadım. Sonra olay uzamasın diye otobüsüme bindim. İstanbul’a gidince de telefon bulur bulmaz tercümanıma ulaştım” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadılar"
Bu şekilde darp edilen çok sayıda işitme engelli olduğunu ve davalarının arkasında duracaklarını belirten Aydınlı, “Avukata vekaletimi verdim ve mahkeme süreci başladı. Ben bu sürece devam etmek istiyorum. Efe Tur’la da ilk etapta görüşme sağlandı. Hatta bizi davet edeceklerini ve özür dileyeceklerini de söylediler. Kendilerini geri çektiler. Hiçbir şekilde bize geri dönüş yapmadılar. O yüzden ailemizle konuşup şikayetçi olmaya devam edeceğimizi söyledik. Bunu yalnızca kendi adıma söylemiyorum. Bütün işitme engellilere yapılan bir vurma eylemiydi. Bundan dolayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve sürece devam etmek istiyoruz. Bir tek ben değil, bu şekilde darp edilen çok sayıda işitme engelli arkadaşımız var” ifadelerini kullandı. Kendilerinden özür dilenmediğini ve şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Aydınlı, “Bizden özür dilenseydi hiçbir şekilde şikayetçi olmazdık. Hiçbir şekilde özür dileme gibi bir durum olmadı. Oradaki çalışanlar çok ağır ithamlarda bulundu. Küfür ettiğim söylendi. Geri çekilmeyi hiç düşünmüyoruz, maddi manevi davamıza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Güvenlikler güldüler, sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar”
Olay anında güvenlikçilerin güldüğünü ve darp eden vatandaşı değil kendisini tuttuklarını söyleyen Hasan Aydınlı, “Hem kimliğimi hem telefonumu aldılar. Videoda görünür, oradaki güvenlik de gülüyor. Tamam, çalışanın iş akdine son verildi ama güvenlikçi arkadaşlarımız da bakıp yardımcı olmak yerine hep güldüler. Niye arkadaşı tutmuyorlar? Beni tutuyorlar ama arkadaşı tutmuyorlar. Sanki darp edilmeme izin veriyormuş gibi davrandılar” sözlerini kaydetti.

“Biz daha geride bırakıldık”
Diğer engellilere göre işitme engellilerin geri planda bırakıldıklarını iddia eden Aydınlı, “Engelliler açısından sadece biz işitme engelliler çok geride kaldık. Zihinsel engelli, görme engelli gibi arkadaşlarımıza nazaran biz daha geride bırakıldık. Biz de aynı şekilde ilgiyi çok bekliyoruz. İşitme engellilerin şiddet görmesini talep etmiyorum. Engelliler açısından geride kalmayı talep etmiyoruz. Görünmek istiyoruz. Yetkililerin biraz daha bu konuyu göz önünde bulundurmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu taşı tespihi karşılığında 1.5 kilo uyuşturucu
YEREL HABERLER Oltu taşı tespihi karşılığında 1.5 kilo uyuşturucu
Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu
Kartepe'nin araç filosuna kepçe dahil oldu
YEREL HABERLER Kartepe'nin araç filosuna kepçe dahil oldu
Kirazpınar'da çöpler yer altına iniyor
YEREL HABERLER Kirazpınar'da çöpler yer altına iniyor
"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER "Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek
Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa yelken açılacak
YEREL HABERLER Geleneksel Çınar Yelken Yarışları'nda kurtuluşa ...
Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Alkollü şahıs kendisini eve kilitledi, tüm ekipler ...
10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık, jandarma ekipleri tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari sanık, jandarma ...
Velayeti annesine verilen Sudenaz polisin kucağında 'baba' diye ağladı
YEREL HABERLER Velayeti annesine verilen Sudenaz polisin kucağında ...
Başiskele'de fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Başiskele'de fırınlar denetlendi
19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER 19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ...
Rasheed Akanbi resmen FC Sheriff’te
YEREL HABERLER Rasheed Akanbi resmen FC Sheriff’te
Askerden dağıtım iznine gelen genci öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Askerden dağıtım iznine gelen genci öldüren 2 sanığa ...
Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına kavuştu Kocaeli'de mavi bayraklı plaj sayısı 7'ye yükseldi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Marmara'ya kıyısı olan belediyelerin içinde denize arıtma olmadan deşarj yapmayan tek belediyeyeyiz" " Bunu gururla söylüyoruz, bu Kocaeli'nin gururu"
YEREL HABERLER Kocaeli'nin bir plajı daha mavi bayrağına ...
Otomobilin çarpmasıyla can veren 3 yaşındaki Ertuğrul'un babası konuştu Gözü yaşlı baba: "Ben yavrumu 3 gündür bekliyorum, yavrum gelmiyor, 'Baba' demiyor bana" "Ben adalet istiyorum. Benim yavrum kara toprakta yatıyor, o adam sokakta geziyor"
YEREL HABERLER Otomobilin çarpmasıyla can veren 3 yaşındaki ...
Babasının yanındaki çocuğu haczettiler Torunlarını görmek için Zonguldak’tan gelmişlerdi, gözyaşları sel oldu
YEREL HABERLER Babasının yanındaki çocuğu haczettiler Torunlarını ...
Sedefnur Çağlar'ın sevgilisi için istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Sedefnur Çağlar'ın sevgilisi için istenen ceza belli ...
Akyıldız: ''Metaverse evreni ise her kullanıcıya dilediği dünyayı inşa etme fırsatı sunacak''
YEREL HABERLER Akyıldız: ''Metaverse evreni ise her kullanıcıya ...
Şehit Nazım Ateş Parkı'nda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şehit Nazım Ateş Parkı'nda çalışmalar sürüyor
Sedefnur'un polis erkek arkadaşı 15 yıl hapisle yargılanacak
YEREL HABERLER Sedefnur'un polis erkek arkadaşı 15 yıl hapisle ...
İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ...
20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü
YEREL HABERLER 20 yıllık resim tutkusunu sergiye dönüştürdü
Kartepe'de 25 Haziran'da sünnet şöleni yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe'de 25 Haziran'da sünnet şöleni yapılacak
Serdar'daki metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Serdar'daki metruk bina yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.