KO-MEK Gebze ilçe sergisi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK) ilçe sergilerinin açılışına Gebze ile devam etti.

Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gebze ilçe sergisinin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

KOMEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler eşliğinde eğlenen vatandaşlar ve kursiyerler, zaman zaman söylenen türkülere eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta kursiyerler adına Adem Akçay konuşma yaptı. Akçay, "İş aradığım süreçte hiçbir iş deneyimim ve artı bir özelliğim yoktu ama KOMEK ile tanıştıktan sonra iş makinaları kursuna gelerek bu sayede bir iş buldum. İş yerinde çalışırken aynı zamanda KOMEK kurslarında bilgisayar kursuna devam ederek kendimi geliştirdim. İş hayatıma Almanya’daki fabrikada devam edebilmek için şimdi Almanca kursuna devam ediyorum" dedi.

"Gönüllülük hareketi başlatmanızı istiyorum"

Programda konuşma yapan Büyükakın ise "Geri dönüşüm alanında kendi iş yerinizi kurarak ve burada birçok atık ürünü işleyerek ekonomiye ve bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Eski kot pantolonları, tek kullanımlık plastik tabaklar, eski bardaklar hatta araba lastikleriyle bile harika bahçe süs eşyaları yapılıyor. Tek kullanımlık ürünler ne yazık ki doğada yüz yıllarca kalıyor, batının o sahte çevreciliği değil de ümmetin gerçek çevreciliği ile bir gönüllülük hareketi başlatmanızı istiyorum" dedi.

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