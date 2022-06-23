Sokakta çıplak bekledi



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te, bir kadın çıplak sokakta beklerken o anları cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, İzmit Hacı Hızır Mahallesi´nde meydana geldi. Sokak üzerinde çıplak şekilde bekleyen bir kadın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Kadının beklediği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar çıplak kadının yanından geçip giderken, kadın bir süre sokağın ortasında hareketsiz bekledi. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın daha sonra sokaktan uzaklaştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-06-23 13:06:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.