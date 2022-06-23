Çaldıkları 20 külçe alüminyumu araca yüklerken suçüstü yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de bir işletmeden çaldıkları 20 adet alüminyum külçeyi araca yüklerken suçüstü yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devriye ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı. Ekipler devriye esnasında, şüpheli bir araca malzeme taşındığını gördü. Malzemelerin 20 adet alüminyum külçe olduğu anlaşıldı. Malzemelerin B.M. isimli bir işletmeden çalındığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan E.E. (39) ve B.K. (32) isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.