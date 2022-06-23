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Sosyal medyadan eşine arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldürdü Kuzenini öldüren sanık: "Maktul, boşanma aşamasında olduğumuzu duyunca eşime arkadaşlık isteği ve mesajlar yollamış"

İHA

Sosyal medyadan eşine arkadaşlık isteği gönderdiği iddiasıyla kuzenini öldürdü Kuzenini öldüren sanık: "Maktul, boşanma aşamasında olduğumuzu duyunca eşime arkadaşlık isteği ve mesajlar yollamış"

Kocaeli'de aralarında çıkan kavgada kuzeninin ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına başlandı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Maktul, eşimle boşanma aşamasında olduğumuzu duyunca eşime arkadaşlık isteği ve mesajlar yollamış. Eşime istek atmasından ve kızımın etrafında bulunmasından rahatsız oldum. Aramızda çıkan bıçaklı kavgada bu olay meydana gelmiştir, bilerek yapmadım" dedi.
Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Ali Kemal Bayır öldürenin kuzeni Ö.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Eşime mesaj atmasından ve kızımın etrafında bulunmasından rahatsız oldum"
Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Ö.B. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Savunması için söz hakkı verilen Ö.B., "Olay tarihinde eşimle boşanma aşamasında olduğum için kendisi babasının evinde kalıyordu. Maktul Kemal'in sık sık kayınbabamın evine gittiğini çocuklarımdan duyuyordum. Biz evlenmeden önce kendisi, benim eşimle görüştüğüne dair dedikodular çıkarmıştı. Bu olaydan 3 yıl önce Kemal benim eşime sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği yollamıştı. Boşanma aşamasında olduğumuzu duyunca da tekrar eşime arkadaşlık isteği ve mesajlar yolladığını eşim bana söyledi. Eşime istek atmasından ve kızımın etrafında bulunmasından rahatsız oldum. Ben kızıma mesaj atarak Kemal'den uzak durmasını söyledim" dedi.

"Bıçağı çıkarıp rastgele birbirimize salladık"
Olay gününü anlatan Ö.B., şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımı izlerken yoldan bana doğru Kemal'in geldiğini gördüm. Kemal de beni gördü ve ürktü. Kendisine, ‘Benim eşime nasıl mesaj atarsın?’ diye sordum ve hakaret ettim. Üstüme saldırdı ve göğsüme bıçak sapladı. Gece karanlığında olduğu için ilk başta bıçağı fark etmemiştim. Ben de gece sokak hayvanlarından kendimi korumak için bıçak taşıyordum. Bıçağı çıkarıp rastgele birbirimize salladık. Kemal yaralandı ve koşarak uzaklaştı. Ben yaralandığını fark ettim ancak koştuğu için öldürücü bir darbe olduğunu düşünmedim. Panikleyerek eve gittim ve bir süre oturdum. Sabah olduğunda Kemal'in öldüğünü babam bana söyledi. Ben olay yerine Kemal'i öldürmek amacıyla gitmedim, isteseydim daha önce yapabilirdim. Tesadüfen karşılaştık, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum"

"Kemal'in okuma yazması yok"
Söz hakkı alan maktulün ağabeyi Ferat Bayır, "Sanık, 2017 yılında benim yanıma gelerek Kemal'in eşine sosyal medyadan arkadaşlık istediği gönderdiğini söyledi. Ben de sanığa Kemal'in okuma yazmasının olmadığını, bir yanlışlık olabileceğini ancak kendisini uyaracağımı söyledim. Sanıktan şikâyetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kemal'in bana ve çocuklarıma rahatsız edici bir davranışı olmadı"
Sanığın eşi M.B. ise "Eşim ile boşanma aşamamız devam ediyor. Kemal'in bana sosyal medya üzerinden arkadaşlık isteği gönderdiği hususu doğrudur. 2 kere bana istek gönderdi. Eşime, Kemal'in bana arkadaşlık istediği gönderdiğini söylemedim. Kemal'i sosyal medyadan engellediğim için eşim bunu telefonumdan fark etmiş. Olaydan 12 ay önce tekrar arkadaşlık istediği gönderdi. Olayı gerçekleştirdiği gün Kemal'in babamın evine geldiğinden haberdar değildim. Kemal'in bana ve çocuklarıma rahatsız edici bir davranışı olmadı" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk haline devam
Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılması, dinlenmeyen tanıkların gelecek celse hazır edilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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