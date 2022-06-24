Kocaeli’de 136 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı´ndan Afganistan´a gönderilerek sınır dışı edildi. Kocaeli´de polis ve jandarma ekipleri tarafından farklı tarihlerde ve farklı operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi´ne getirildi. Burada bir süre bekletilen kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan´a gönderilmesine karar verildi. İşlemleri tamamlanan 136 kaçak göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle geri gönderme merkezinden alınarak Cengiz Topel Havalimanı´na getirildi. Uçağa bindirilen düzensiz göçmenler charter seferlerle Afganistan´a gönderilerek sınır dışı edildi. 136 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA GÖNDERİLECEK 136 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesinin ardından, yarın da 136 kişilik bir kafilenin daha Cengiz Topel Havalimanı´ndan Afganistan´a gönderileceği öğrenildi. Böylece Göç İdaresi Başkanlığı´nın verilerine göre 27 Ocak tarihinden itibaren Afganistan'a uçuşların açılmasıyla birlikte Kocaeli´den bin 989 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-06-24 07:20:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.