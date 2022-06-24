Dilek feneri palmiye ağacını yaktı 

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te, Sekapark'ta havaya bırakılan dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Yanan palmiye ağacını itfaiye ekibi söndürdü. Dün gece saatlerinde, İzmit Sekapark'ta vatandaşların yakıp havaya bıraktığı dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Palmiye ağacı bir anda alevler içerisinde kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan palmiye ağacını söndürdü. Yangınlara neden olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen dilek fenerinin kalabalık bir parkta yakılıp havaya bırakılması tepki yarattı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-06-24 07:38:44



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