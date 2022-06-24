Kartepe’de Masal Gecesi büyük ilgi gördü

Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği “Masal Gecesi” büyük ilgi gördü. Büyüklere yönelik masalların türküler eşliğinde anlatıldığı gecede Kartepeliler keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

Kartepe Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri dolayısıyla düzenlediği müzikli Masal Gecesi büyük ilgi gördü. 2018 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine kaydedilen “Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik” kültürü Kartepe’de yeniden canlandırmak ve geleneği tanıtmak için Eşme sahilinde düzenlenen Masal Gecesi’ne Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve Kartepeliler katıldı. Kartepe’ye özel hazırlanan türkü ile başlanan gecede Uçan Halı Sakinleri grubunun anlatıcılarından dinlenen masallara gitar, kabak kemane, bağlama gibi enstrümanlar eşlik ederek müzik şölenine dönüştürdü. Eşme sahilinde düzenlenen geceye Kartepeliler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, etkinliğe il dışından da ziyaretçiler katıldı.

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