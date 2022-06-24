Kocaeli'de 3 katlı binada yangın; ev sahibi yaralandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan ev sahibi Cengiz Şencan, tedaviye alındı.

Yeniyalı Mahallesi Bağ Sokak'taki Cengiz Şencan´a ait 3 katlı binanın çatısında, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Binanın yanındaki apartmanlarda bulunanlar tedbir amaçlı dışarıya çıktı. Ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle çatı küle dönerken, evin 3'üncü katında da hasar oluştu. Yangını söndürmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan Şencan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-06-24 11:56:27



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