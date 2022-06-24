Bu sergi engelleri aştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören özel bireylerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi büyük beğeni topladı.

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin açtıkları el emeği göz nuru sergi ilgi gördü. Serginin açılışına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçe halk eğitim merkezi müdürü Necmettin Türkmen, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Dinçer Koç, kursiyerler ve aileleri katıldı. Sergideki eserleri beğeni ile inceleyen Başkan Sezer, emeği geçen kursiyerlere ve eğitmenlerine teşekkür etti. Eylül ayından itibaren eğitimlerin sürdüğü Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ilçe halk eğitim müdürlüğü işbirliğinde çok sayıda kurs düzenlendi. Merkezde açılan takı, ahşap boyama, örgü, Kuranı Kerim, dudak okuma, sportif faaliyet kurslarında yaklaşık 240 engelli bireye eğitimler verildi. Kurslarda eğitim alan bireylerin ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı sergi ise ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.