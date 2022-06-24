Vali Yavuz'dan ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi bağışçılarına teşekkür belgesi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ÖNEM ve Gönülden Gönüle projesi çerçevesinde bağış yapan hayırseverlere belge takdim etti.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) ve Gönülden Gönüle projesine bağış yapan hayırseverlerle bir araya gelerek belge takdimi gerçekleştirdi. Kongre merkezinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, siyasi parti üyeleri, sanayiciler ve 63 hayırsever firma yöneticisi katıldı. Kocaeli'nin sürekli üreten bir şehir söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Şehrimiz hem ülkeye hem dünyaya değer katıyor. Üreten, geliştiren ihracat yapan, katma değer ortaya koyan, istihdam oluşturan bir şehir. Kocaeli nerdeyse bütün kalemlerde Türkiye’nin örnek bir şehri. Bu toplantı şehrimize manevi anlamda katkı sunan, hayır ve hasılatta elini taşın altına koyan bir vefa anlamında düzenlendi. Suç istatistikleri mukayese edildiği zaman örnek bir şehir. Suç istatistikleri mukayese edildiği zaman çok iyi durumdayız. 20 yıl önce evimizde telli telefonlar vardı. Şimdi 18 yaşındaki gençlere bunlar masal gibi geliyor. Son 20 yıl dünya inanılmaz gelişmeler yaşadı. Pandemi zamanında bile ülkemizde özellikle de şehrimizde üretim, sanayi durmadı. Tüm belediyelerimiz hiç durmadan halka hizmet ediyor" dedi.



"Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız"

Konuşma yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Türk kültür medeniyetini bana tek kelimede anlatan deseler ben sevgi derim. Sevgi öylesine kuşatıcı bir kavram ki her şeyi kapsayan engin bir duygu. Birinci ve ikinci dünya savaşından sonra herkes imparatorluklarını tekrar kurdu. Bunu henüz başaramayan bir biz kaldık. Bunu başaramadığımız için de bizim coğrafyamız kan ve gözyaşıyla dolmaya devam ediyor. 'Bu ülkede hiç sınır yapılmadı' demek, o sınırları koruyan vatan evlatlarının hakkına girmektir. Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız. Ama akın akın insanlar geliyor. Suriye ve Afganistan'ı biz parçalamadık" diye konuştu.



Konuşmalardan sonra hayırseverlere belgeleri takdim edildi.

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