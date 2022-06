Vali Yavuz: "Bana, 'Türk kültürünün medeniyetini tek kelimede anlat' deseler ben 'Sevgi' derim" Vali Yavuz'dan hayırseverlere teşekkür belgesi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Programda konuşan Yavuz, "Bana, 'Türk kültürünün medeniyetini tek kelimede anlat' deseler ben 'Sevgi' derim. Sevgi öylesine kuşatıcı bir kavram ki, her şeyi kapsayan engin bir duygu" dedi.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunan hayırseverler ile törende bir araya geldi. Seddar Yavuz ev sahipliğinde valilikte gerçekleştirilen törende, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, siyasi parti üyeleri ve hayırseverler yer aldı.



"Kocaeli örnek bir şehir"

Programda konuşan Yaşar Çakmak, Kocaeli'nin üreten bir kent olduğunu söyledi. Çakmak, “Şehrimiz hem ülkeye hem dünyaya değer katıyor. Üreten, geliştiren ihracat yapan, katma değer ortaya koyan, istihdam oluşturan bir şehir. Kocaeli nerdeyse bütün kalemlerde Türkiye’nin örnek bir şehri. Suç istatistikleri mukayese edildiği zaman örnek bir şehir" dedi.

Çakmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini de sundu.



"Sevgi, her şeyi kapsayan engin bir duygu'

Vali Seddar Yavuz ise konuşmasında sevginin önemine değinerek, "Bana, 'Türk kültürünün medeniyetini tek kelimede anlat' deseler ben 'Sevgi' derim. Sevgi öylesine kuşatıcı bir kavram ki, her şeyi kapsayan engin bir duygu. Aynı zamanda şefkati içinde barındıran bir kavram" diye konuştu.



"Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız"

Programda, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, " 'Bu ülkede hiç sınır yapılmadı' demek, o sınırları koruyan vatan evlatlarının hakkına girmektir. Bin 28 kilometre fiziki duvar örmüş durumdayız" şeklinde konuştu.

Hayırseverlere teşekkür eden Vali Yavuz, belgelerini de takdim etti.

