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Sosyal medya üzerinden tanıştıkları 16 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladıkları iddiası

İHA

Kocaeli'de iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve özel eğitim alan 16 yaşındaki kıza cinsel istismar uygulayan sanıkların yargılanmasına başlandı. Mağdurun babası, kızının psikolojik tedavi gördüğünü ve özel eğitim aldığını söyleyerek sanıklardan şikâyetçi oldu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, 16 yaşındaki mağdur ise "Sanıklarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdiler, şikâyetçiyim" dedi.

Sosyal medya üzerinden tanıştıkları 16 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladıkları iddiası

Kocaeli'de iddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve özel eğitim alan 16 yaşındaki kıza cinsel istismar uygulayan sanıkların yargılanmasına başlandı. Mağdurun babası, kızının psikolojik tedavi gördüğünü ve özel eğitim aldığını söyleyerek sanıklardan şikâyetçi oldu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, 16 yaşındaki mağdur ise "Sanıklarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Benimle zorla cinsel ilişkiye girdiler, şikâyetçiyim" dedi.
Kocaeli'de iddiaya göre, sosyal medya hesabından A.N.H. ve A.Y. (19) isimli şahıslarla tanışan B.K., farklı tarihlerde sanıklar tarafından cinsel istismara uğradı. Kızının hareketlerinden şüphelenerek durumu anlatmasını isteyen aile, B.K.'nin cinsel istismara maruz kaldığını öğrenir öğrenmez polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine A.N.H. ve A.Y. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kızım psikolojik tedavi ve özel eğitim alıyor"
“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılanan sanıkların duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanıklar A.N.H., A.Y. ve mağdur B.K.’nin babası V.K. katıldı. Kızının başına geldiğinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen baba V.K., "Mağdur benim kızım olur. Kızım özel gereksinimlidir. Lise 10. sınıf öğrencisi, ancak artık okula devam etmiyor, özel eğitim alıyor. Psikolojik tedavi görmektedir. Ben sanıkları tanımıyorum, kızıma cinsel istismarda bulundular, şikâyetçiyim” dedi.

"Bana yazma, bana bir daha mesaj atma"
Suçlamaları kabul etmeyen A.Y., "Ben araç satım işinde çalışıyorum. B.K.'yi sosyal medya aracılığıyla 1 ay kadar tanıyordum. B.K. ile sosyal medyada üzerinden konuştum, ancak yüz yüze hiç görüşmedik. Bana sürekli mesaj attığı için 'Bana yazma, bana bir daha mesaj atma' diye kendisine söyledim. İş yeri sahibimin B.K. ile sosyal medya hesabından takipleştiğini fark ettim. Kendisine B.K.’nin nasıl bir kız olduğunu sorduğumda sıkıntılı biri olduğunu söyledi. Bu sebeple B.K. ile bir daha konuşmadım” diye konuştu. Yabancı uyruklu sanık A.N.H. Türkçesinin yeterli olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tercüman talep etti.

“Benimle zorla cinsel ilişkiye girdiler, şikâyetçiyim”
Tüm sanıklarla sosyal medya hesabından tanıştığını söyleyen 16 yaşındaki mağdur B.K., “Sezer isimli şahısla sosyal medya üzerinden tanıştık ve 1 ay boyunca konuştuk. Daha sonra yüz yüze buluştuk. Sezer beni hiç kimsenin olmadığı bir eve götürdü ve ben istemediğim halde benimle cinsel ilişkiye girdi. A.Y. ile de çamlık açık bir alanda buluştuk ve benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. A.Y. benimle cinsel ilişkiye girdikten sonra para verdi. A.N.H. pazarcılık işi yapıyordu. Beni çağırınca yanına gittim, arabada benimle cinsel ilişkiye girdi. Tüm sanıklarla birden fazla kez bir birlikteliğim oldu. Bazı birliktelikler rızamla bazıları ise rızam dışında, zorla oldu. Şikâyetçiyim” şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, eksik delillerin toplanılmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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