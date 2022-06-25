Adnan Kahveci Parkı akşam buluşmaları için aydınlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nın yeni yaşam alanı Adnan Kahveci Parkı’nı gece buluşmaları için aydınlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası ilçesinde 2 bin 550 metrekare alanda yeniden dizayn edip modern bir görünüme kavuşturduğu Adnan Kahveci Parkı, gece için ışıl ışıl hale getirildi. Hizmete girmesiyle birlikte Dilovalıların buluşma noktası olan park, akşam saatlerinde de yaşam alanı olarak kullanılması amacıyla büyükşehir tarafından aydınlatıldı. Bu bağlamda büyükşehir ekipleri, vatandaşların geceleri de aydınlık alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak için parkı yaz akşamlarına hazır hale getirdi.

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