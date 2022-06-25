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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyilik Şenliği için geri sayım başladı

İHA

İyilik Şenliği için geri sayım başladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarından İzmit Çarşısı, bu yıl 2’ncisi düzenlenecek İyilik Şenliği için hazırlıklarına başladı.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı, kadınların ürettikleri ürünlerini satmasına ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor. Geçtiğimiz yıl İzmit Çarşısı üreticilerinin el emeği ürünlerini vatandaşla buluşturduğu İyilik Şenliği’ni geleneksel hale getiren İzmit Belediyesi, bu yıl da üreticileri 2’nci İyilik Şenliği’nde buluşturacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Good4Trust Kurucu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi’nin katılımıyla gerçekleşecek İyilik Şenliği, 23 Temmuz tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenecek. Gerçekleştirilecek olan şenlikte gıdadan el emeği ürünlere kadar birçok kategoride ürün yer alacak.

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