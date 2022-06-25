Kandıra'da 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı

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Dinçer AKBİR/ KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 plaj dışında denize girmek yasaklandı.

İstanbul'a yakınlığı nedeniyle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası, Karadeniz kıyısındaki Kandıra'da, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kaymakamlık tarafından karar alındı. Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından, olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle Bağırganlı, Seyrek, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR

2022-06-25 11:22:05



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