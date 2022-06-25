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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Derince’de ücretsiz kurban pazarı servisi

İHA

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince Kurban Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.

Derince’de ücretsiz kurban pazarı servisi

Derince Belediyesi, yaklaşan bayram süreci öncesi kurbanlık alışverişi için Derince Kurban Pazarı’na gitmek isteyen vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sunuyor.
Bayram öncesi kurban satış alanına gitmek ve kurban almak isteyen vatandaşların talebi üzerine Derince Belediyesi tarafından bölgeye ulaşımda kolaylık sağlayacak ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Kadırga Mesire Alanında kurulu olan Kurban Pazar Alanına gitmek isteyen vatandaşlar için bugün itibariyle ücretsiz servis uygulaması başlatıldı. Bu uygulama Kurban Bayramı’na kadar her gün devam edecek. Kalkış yeri Yenikent Mahallesi Muhtarlığı olarak belirlenen araçlar sırasıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü, Denizciler Caddesi, Derince Kent Meydanı, Önder Caddesi, Çınarlı Köy Meydanı ve Kamuran Caddesi’nden vatandaşları alarak Kurban Pazarı’na götürecek.

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