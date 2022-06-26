Karamürsel KO-MEK'te yaz şenliği tadında açılış

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Karamürsel ile devam etti.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, STK’lar, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan çini boyama kursiyeri Şule Can, "KOMEK'te birçok farklı branşta eğitim aldıktan sonra öğretmenlerimizin tavsiyesiyle de çini boyama kursuna katılmaya karar verdim. Burada aldığım eğitimler sonrasında kendimi geliştirip, Kocaeli Üniversitesi Seramik ve Cam Boyama Bölümüne yazılarak eğitim almaya başladım. KOMEK sayesinde kendimi keşfettim ve yeniden buldum. Bana bu fırsatı sağlayan KOMEK’e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"KOMEK'lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı"

Başkan Büyükakın ise konuşmasında "KOMEK'lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Ama yeni dönemde KOMEK başka bir şey yapsın istiyorum. El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.