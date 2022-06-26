Kocaeli'de otomobil takla attı: 1'i bebek 6 yaralı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İsa Yılmaz (62) yönetimindeki 81 ACG 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Kazada Yılmaz ile 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-06-26 11:42:53



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