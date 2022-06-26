AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş: "Şehitlerimiz adına saygı duruşu yerine teröristlerin adına saygı duruşu yapıyorlar"

Muhalefet partilerini eleştiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bakıyorsunuz, programlarında İstiklal Marşı’nı bile okumaya gerek görmüyorlar. Şehitlerimiz adına saygı duruşu yerine teröristlerin adına saygı duruşu yapıyorlar. Bu ülke bunlara bırakılmaz" dedi.

AK Parti 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan Ellibeş, muhalefet partilerini eleştirdi. Ellibeş, "Görüyoruz, duyuyoruz, ‘Yahu bir pazara çıkın, milletin içine girin’ diye anlamsız şeyler söylüyorlar. Bizim bütün ilçe teşkilat mensuplarımız, milletvekillerimiz, meclisin ara verdiği yaz sezonu ve hafta sonları dahil olmak üzere her biri her hafta bir ilçede vatandaşımızla, milletle buluşuyor. Hani 'Karşılaşamıyoruz' diyorlar ya, karşılaşmamız mümkün değil. Onlara yılın 23 pazarını bırakıyoruz çünkü. Bizi görmemeleri normal. Biz inandığımız davadan liderimizle beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Muhalefet ne derse desin, biz son nefesimize kadar buradayız. Son nefesimize kadar ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ demeye devam edeceğiz. Onlar milletin aklıyla alay etme arayışındalar. Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.



"Bunlar milleti kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar"

"20 yıllık süre içinde yaptıklarımız ortada" diyen Ellibeş, şöyle devam etti:

"Fitne, fesat, fücuru aramıza sokmadık, sokmayacağız. Muhalefet bu fitneyi sokmaya çalışsa da elhamdülillah siz teşkilat üyelerimiz buna izin vermediniz. Ortaya koydukları bir proje yok, bir misyon, vizyon yok. Tek bir şey var, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Onların bir tek derdi var; Türkiye lider, güçlü bir devlet olmasın. Dünya 5’ten büyük demesin. Bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bunlar milleti kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz diyoruz ki gelin, ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine destek verin. Bakıyorsunuz, programlarında İstiklal Marşı’nı bile okumaya gerek görmüyorlar. Şehitlerimiz adına saygı duruşu yerine teröristlerin adına saygı duruşu yapıyorlar. Bu ülke bunlara bırakılmaz. İnandığımız yolda kalan bir yıllık süreç içerisinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."



"Belediyemizden kimsenin bir kuruş alacağı yok"

Belediyenin hizmetlerini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Pazar günü öğleden önce bir saatte bu salonu dolduran dava arkadaşlarımız olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Biz bir şeyler yapabiliyorsak, bu ülkeye ve şehre hizmet edebiliyorsak bunun tamamı arkamızda dağlar gibi duran teşkilatımızın sayesindedir. Geçtiğimiz 3 yılda 314 tane eser ve hizmeti tamamladık. Bu eser ve hizmetleri 4 milyar 500 milyon bedelle yaptık. Gönüllülük esası ile çalışan hanım kardeşlerim, gençler, teşkilatımızın değerli mensupları var. Bunlar sizin sayenizde oldu. Allah sizden razı olsun. Ben milletime hiç yalan söylemedim. Buradan bunu göğsümü gere gere söylüyorum. Bu milletin bir kuruşunu israf etmiyoruz. Belediyemizden kimsenin bir kuruş alacağı yok. Bizim güçlü yapımız ilçe belediyelerine de cesaret veriyor" dedi.



"Uygulama projesi temmuz ayı içerisinde tamamlanacak"

Hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Büyükakın, "Seka alanındaki eski arıtma tesisinin oraya Büyükşehir Belediye Meclisi ve idari ofisler yapma düşüncemiz var. Uygulama projesi temmuz ayı içerisinde tamamlanacak. Bütçemiz ve şartlarımız el verirse bu projeyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

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