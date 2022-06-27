Yelken yarışlarında ödül heyecanı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yelken Trofesi'nde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli, hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle Başiskele sahilinde gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan Yelken Trofesi, hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesinin son gününde yarışlar hava şartları sebebiyle yapılamadı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışların sonuçlarına göre 8 kategoride dereceye giren 32 sporcuya ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.