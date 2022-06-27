Kartepe'de 12. Sünnet Şöleni coşkusu

Kartepe Belediyesi'nin 12. geleneksel sünnet şöleni coşku içerisinde yapıldı. Düzenlenen sünnet şöleni ile 321 Kartepeli genç, delikanlılığa adımını attı.

Kartepe Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleninin 12’ncisi büyük coşku ve yoğun katılımla Meşelik Park’ta düzenlendi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen sünnet şölenine çok sayıda davetli katıldı.



"Sünnet, İslam’ın nişanesidir"

Sünnet şöleni Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı’nın gösterisi ile başladı. Kur’anı Kerim Tilaveti sonrasında konuşan Kartepe İlçe Müftü Vekili İbrahim Demiray, "Bizler Peygamber Efendimizin yolunda gitmeliyiz. Hayatımızın her alanında onun sünneti üzerine yaşamalıyız. Sünnet takip edilen yoldur. Sünnetin, bizim dinimizde ve kültürümüzde çok önemli yeri vardır. Sünnet olmak İslam’ın nişanesidir" dedi.



"Belediye sizlerin hizmetkarıdır"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Sizler olmasanız hiçbir şeyin anlamı yoktur. Kartepe Belediyesi sizlerin hizmetkarıdır. Siz var olduğunuz sürece biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok hayırlı ve önemli bir etkinlikte birlikteyiz. 12’ncisini düzenliyoruz. Geçmiş dönemde sünnet olan çocuklarımız şimdi genç bireylerdir. Bu evlatlarımız vatanına, milletine, ezanına, bayrağına, insanına, toprağına, faydalı birey olarak topluma karışacaklar, Rabbim yollarını açık, bahtlarını güzel eylesin" diye konuştu.

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