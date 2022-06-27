Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam, "Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi düzenlenecek.

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri çerçevesinde, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu'nun "Bir Şehrin Hikayesi, Nikomedia’dan İzmit’e" tiyatral dans gösterisi ile İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 155 dansçının sahne alacağı, 285 kostümün kullanılacağı 80 dakikadan oluşan tek perdelik tiyatral dans gösterisinde, Nikomedia tarihinden günümüze kadar olan süreç canlandırılacak. Gösteri, bu akşam İzmit Kent Meydanı’nda saat 21.00’de gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.