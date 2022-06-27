Gölcük'te metruk binalar yıkılıyor

Gölcük genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk haldeki binaların yıkımı sürüyor.

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Çalışmalarda son olarak çevredeki vatandaşlardan sık sık şikayetler gelen, Değirmendere Merkez Mahallesi 3020. Sokak'taki metruk yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemi belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Yıkımın ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, taleplerini kısa sürede yerine getiren Gölcük Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde sosyal riskler oluşturan, metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 101 bina yıkılarak, enkazı kaldırılmış oldu. Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50, eski sanayi sitesindeki 10 bina ile yıkılan ve enkazı kaldıran bina sayısı 161’a ulaştı.

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