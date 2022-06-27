Bir günde tonlarca atık toplandı

Körfez Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesi'nin ardından Kuzey Mahallesi'nde de bir günde tüm ekipleriyle birlikte temizlik ve bakım çalışması yürüttü. 3 ton bitkisel atık, 93 ton moloz ve hacimli atık toplandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde başladığı çalışmada yabani otları biçti, kötü görünümdeki ağaçlarda budama işlemi gerçekleştirdi. 85 sürgün budama yapılırken, 3 ton da bitkisel atık toplandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaklaşık 100 personelin sahada yer aldığı çalışmada bitkisel atıklar, sürgün budama, moloz ve hacimli atıklar da toplandı. Temizlik araçları tüm cadde ve sokaklara girerken, bir günde 23 bin metrekare ot biçimi gerçekleştirildi. Toplamda da 93 ton moloz ve hacimli atık toplanırken, mahalledeki 80 çöp bidonu da yıkandı.

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