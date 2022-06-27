Büyükşehirden kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, bugün başlayıp 28 Haziran Salı sabahına kadar sürmesi beklenen şiddetli yağış için vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere, göre yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye başta olmak üzere İSU, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerini teyakkuza geçirdi. Aşırı yağışlar sebebiyle yaşanılabilecek olumsuzlara karşı gerekli önlemler alındı. Yaşanılabilecek olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların 112’den yardım isteyebileceği hatırlatıldı.

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