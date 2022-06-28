Kızıyla evlenmek isteyen Mehmet'i evine çağırıp öldüren baba ve yakını tutuklandı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, kızı R.T. ile evlenmek isteyen Mehmet Tabak´ı (19) çağırdığı evinin önünde öldüren baba G.T. ve akrabası K.T. tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi´nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T.'nin ailesi izin vermediği için evlenemedi. R.T. ve Mehmet Tabak, bu sürede beraber yaşadı. Tabak'ın ailesi birçok kez R.T.'nin ailesiyle görüşerek, barışma girişiminde bulundu. R.T.'nin ailesi, Mehmet Tabak yeniden görüşmek isteyince, evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak, evin önünde başından vurularak öldürüldü.

Sesleri duyanların ihbarıyla gelen polis, olayla ilgili R.T.´nin babası G.T. ve akrabası K.T.'yi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-06-28 10:52:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.