Birlikte yaşadığı kadının ailesi tarafından silahla vurularak öldürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iddiaya göre, birlikte yaşadığı kadının ailesiyle görüşmek için evlerine giden genç, başından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tabak (19), birlikte yaşadığı R.T. ile evlenmek istedi fakat genç kadının ailesi bu duruma müsaade etmedi. Tabak’ın ısrarları üzerine R.T.’nin ailesi genci görüşmek için eve çağırdı. Adrese giden genç, iddiaya göre R.T.'nin ailesi tarafından silahla başından vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet Tabak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



Genci öldüren şahıslar yakalandı

Öte yandan polis ekipleri, Mehmet Tabak’ın ölümüne sebep olan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından G.T. ve K.T. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden gencin ise Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi.

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