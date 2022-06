İzmit'in işgalden kurtuluşunun 101. yılı törenle kutlandı

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kültür Tepesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Folklor ekibini gösterisinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet, "101 yıl önce bugün, sadece İzmit'te değil, düşman botunun çiğnediği her vatan toprağında ne yazık ki kanımız döküldü. Ateşe verilen her köyde hayatta kalabilen her kadın ersiz, her çocuk öksüz ve yetim kaldı. Henüz Büyük Taarruz yapılmamışken, Anadolu hala düşman çizmesi altında inim inim inliyorken, ebedi başkomutanımız gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve vatanının bağımsızlığını her şeyden üstün gören, aziz milletimizle beraber düşmana karşı verdiği haklı mücadele sonucu Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya duyurdu" dedi.

Başkan Hürriyet, "Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Fatma Kaplan Hürriyet'in konuşmasının ardından protokol üyeleri, Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliğini ziyaret etti. Tören, şehitlikte dua edilmesinin ardından son buldu.

