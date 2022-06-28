15 Temmuz'u anlatan şiir ve kompozisyonlar belirlendi

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" adlı yarışmada, 15 Temmuz destanını en güzel şekilde anlatan şiir ve kompozisyonları yazan öğrenciler belirlendi.

Gölcük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri çerçevesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler belirlendi. 15 Temmuz destanını, en güzel cümlelerle satırlara dökerek şiir ve kompozisyonlarına aktaran öğrencilere düzenlenecek törenle ödülleri verilecek.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Dereceye giren öğrencilerimiz başta olmak üzere bu anlamlı yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, öğrencilerimizi yetiştiren aileleri ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yapacağımız programda öğrencilerimizle bir araya gelerek belgelerini takdim edeceğiz" dedi.

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