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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçecik'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanıyor

İHA

Bahçecik'in kurtuluşu etkinliklerle kutlanıyor

Bahçecik'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü Başiskele'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Kurtuluş Savaşı’nın son dönemlerinde Türk ordusunun en önemli cephelerinden biri olan Bahçecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Başiskele Belediyesi ve Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 101. yıl dönümü etkinlikleri, tarihi yerler ve şehitlik ziyaretleri ile başladı. Hüseyin Kaptan Şehitliği’nde bir araya gelen vatandaşlar, tarihçi ve yazar Volkan Şenel rehberliğinde tarihe yolculuk yaptı.
Türk ordusunun en önemli cephelerinden biri olan Servetiye Cephesi’ni de ziyaret eden vatandaşlar, Başiskele'nin Servetiye Karşı Mahallesi'nin ormanlık alanında yer alan siperlerini ziyaret ederek, tarihe tanıklık etti. Daha sonra Servetiye Cami Mahallesi’nde yer alan Servetiye Müzesi’ni inceleyen ziyaretçiler, müzede sergilenen Kurtuluş Savaşı’na ait silahlar ve aletleri, yöresel kültüre ait eşyaları, yazılı ve görsel ürünler ile çeşitli malzemeleri görme imkanı buldu. Duygu dolu anların yaşandığı gezi programı, Yuvacık Şehitliği ziyaretiyle son buldu.
Bahçecik'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri panel ve kültür söyleşileriyle devam edecek.

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