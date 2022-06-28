Otomobille çarpışan otobüsteki yolcuların panik anları kamerada

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobille özel halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, yolcuların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D100 karayolu Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyonu kırması neticesinde T.B. idaresindeki 41 J 4158 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yolcular ise büyük panik yaşadı. Kaza sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın ardından yolcuların büyük panik yaşadığı, bazılarının dengesini kaybederek düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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