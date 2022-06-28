Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 41 KG 442 plakalı otomobil, B.T. yönetimindeki 34 EKA 415 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Sadettin Kumaş, "Otomobil sağdan geldi motosiklete çarptı. Motosikletin üstündeki genç savrulup, kaldırıma çarpıp fırladı. Bizde hemen yanına koştuk. Ambulans çağırdık, hastaneye götürdüler" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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